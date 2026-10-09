Obeležavanje 84 godine od bitke na Debrnji

preuzeta fotografija / arhiva

Povodom 84. godišnjice bitke na Debrnji i odbrane meštana sela Višnjićevo, u sredu, 14. oktobra, biće održan komemorativni program u Moroviću i Višnjićevu, u organizaciji SUBNOR-a Šid.

Program počinje okupljanjem gostiju do 11 časova u centru Morovića, kod spomenika. Nakon obraćanja predstavnika SUBNOR-a Šid i Mesne zajednice Morović, predviđeno je polaganje venaca na spomenik na Debrnju, u znak sećanja na stradale. U 11.30 časova biće održan parastos žrtvama, nakon čega sledi kulturno-umetnički program. Obeležavanje se potom nastavlja u Višnjićevu. U 12.30 časova planirano je polaganje venaca na spomenik u centru sela, a zatim parastos žrtvama i kulturno-umetnički program. Od 13 časova predviđen je obilazak etno-postavke Filipa Višnjića . Organizatori pozivaju građane i sve zainteresovane da prisustvuju obeležavanju i svojim dolaskom odaju počast žrtvama, čuvajući uspomenu na značajne istorijske događaje i negujući kulturu sećanja.