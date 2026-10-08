Podsećamo: kabasti otpad 10. oktobra

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Podsećamo stanovnike Krčedina, Slankamenačkih Vinograda, Novog Slankamena i Starog Slankamena da će se u subotu, 10. oktobra, na području ovih naselja obavljati odvoz kabastog otpada. Iz JKP „Komunalac” Inđija apeluju na građane da kabasti otpad iznesu dan ranije, uz ivicu kolovoza, ali tako da ne ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija je deo jesenjeg rasporeda odvoženja kabastog otpada koji obuhvata sva naselja opštine Inđija. Građani ovih naselja trebalo bi na vreme da pripreme i iznesu kabasti otpad kako bi bio preuzet tokom subotnje akcije.