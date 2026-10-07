Rezultati 7. kola Srpske lige grupa Vojvodina i VFL Jug

SUBOTA:
Najveće iznenađenje dana je pobeda OFK Vrbasa u Veteriku. Jedinstvo ubedljivo protiv Zrenjaninaca.
NEDELJA:
Pančevo i Donji Tovarnik su bila mesta gde su odigrane poslednje dve prvenstvene fudbalske utakmice sedme runde Srpske lige, Vojvodina.
SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – MLADOST BAČKI JARAK (4-1)
VETERNIK – OFK VRBAS (0-2)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK GRADNULICA ZRENJANIN (5-0)
TEKSTILAC ODŽACI – HAJDUK DIVOŠ (0-0)
GFK SLOVEN RUMA – SLOGA ČONOPLJA (2-0)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – OFK MLADOST APA APATIN (0-0)
NEDELJA:
SLOBODA DONJI TOVARNIK – ŽELEZNIČAR INĐIJA (0-1)
DINAMO 1945 PANČEVO – KABEL NOVI SAD (1-3)
SUBOTA:
Lider na tabeli vojvođanskog četvrtoligaškog juga, Jadran je danas gostovao u Novim Banovcima .
NEDELJA:
Fenjeraš na tabeli Vojvođanske fudbalske lige Jug, Donji Srem 2015, je na svojoj „Suvači” odigrao derbi začelja sa Borcem iz Šajkaša.
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – PODRINJE M. MITROVICA (2-1)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – JADRAN GOLUBINCI (0-0)
CRVENA ZVEZDA NOVI SAD – ŠUMAR OGAR (4-0)
HAJDUK BEŠKA – PODUNAVAC BELEGIŠ (2-2)
NEDELJA:
DUNAV STARI BANOVCI – SLOGA TEMERIN (4-1)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – BORAC ŠAJKAŠ (3-3)
LSK LAĆARAK – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (2-0)
(Redakcija)