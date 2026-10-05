Rezultati 8. kola Sremske lige u fudbalu

SUBOTA:
Vitojevci su bili jedini na fudbalskoj mapi Sremske područne lige. Danas je Partizan ugostio lidera na tabeli, Polet iz Novih Karlovaca .
NEDELJA:
Novajlija na sremskoligaškom fudbalskom nebu, maradička Sloga, je u derbiju dana ugostila opštinskog rivala, Ljukovo. Derbi začelja je odigran kraj Mitrovačke „Kaznione”.
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – POLET NOVI KARLOVCI (0-0)
NEDELJA:
BORAC 1925 MARTINCI – SREMAC VOJKA (1-1)
NAPREDAK POPINCI – RADNIČKI 1910 ŠID (3-0)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – KAMENI AŠANJA (5-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – POLET NIKINCI (2-2)
JEDINSTVO RUMA – 1. MAJ RUMA (4-2)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – ČSK ČORTANOVCI 1939 (5-2)
SLOGA MARADIK – LJUKOVO (0-1)
(Redakcija)