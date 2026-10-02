Sanacija spomenika “Svetionik”

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Od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije dobijena su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara sa PDV-om za sanaciju spomenika NOB-a na Dunavu u Surduku, opština Stara Pazova – spomenik „Svetionik”, faza 1. Sproveden je postupak javne nabavke i odabran je izvođač radova, koji će u skorije vreme biti uveden u posao. Radovi će se izvoditi uz stručni nadzor i u skladu sa uslovima i smernicama Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ova faza obuhvata konzervatorske radove na sanaciji spomenika, zamenu postojeće kamene obloge od belog mermera na obelisku visokom oko 17 metara, radove na instalacijama, kao i druge radove na uređenju platoa oko spomenika.