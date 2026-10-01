Subvencija prevoza za sremskomitrovačke srednjoškolce

Grad Sremska Mitrovica raspisao je drugi javni konkurs za regresiranje dela troškova međumesnog prevoza srednjoškolaca za školsku 2026/2027. godinu. Učenicima koji ispune uslove biće refundirano 40 odsto troškova mesečne autobuske karte za putovanje do mesta u kojem pohađaju srednju školu. Pravo mogu ostvariti učenici sa prebivalištem na teritoriji Sremske Mitrovice koji se školuju van grada, ukoliko njihov obrazovni profil nije dostupan u mitrovačkim srednjim školama. Jedan od uslova je i da svakodnevno putuju do škole, na udaljenosti do 50 kilometara. Prijave su počele 29. septembra, a rok za podnošenje dokumentacije je 7. oktobar. Prijava se može podneti lično na šalterima 3 i 4 Uslužnog centra Grada ili poslati poštom. Nakon odobravanja subvencije, učenici će uz ugovor sa Gradskom upravom za obrazovanje ostvarivati naknadu dostavljanjem mesečne autobuske karte na svoje ime.