336 prekršaja prekoračenja brzine

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Na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici , dana 29.09.2026. godine, u periodu od 00-24 časova, sprovedena je 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja (SPEED MARATON), usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Ukupno je otkriveno 336 prekršaja prekoračenja brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.