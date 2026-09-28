Rezultati 7. kola Sremske lige u fudbalu (Video)

SUBOTA:
Rumski 1. Maj je iznenadio na svom terenu favorizovani sastav iz Višnjićeva. Četiri gola momaka u beloj crvenoj opremi, od toga jedan u sopstvenu mrežu.
NEDELJA:
Lider Sremske područne fudbalske lige je poslednji klub u ovoj sezoni koji je upisao poraz kraj svog imena. „Dželat” je bio vojački Sremac.
SUBOTA:
1 . MAJ RUMA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (3-1)
POLET NIKINCI – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (1-0)
RADNIČKI 1910 ŠID – BORAC 1925 MARTINCI (1-5)
NEDELJA:
SLOGA MARADIK – PARTIZAN VITOJEVCI (3-1)
LJUKOVO – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (2-0)
ČSK ČORTANOVCI 1939 – JEDINSTVO RUMA (3-4)
KAMENI AŠANJA – NAPREDAK POPINCI (2-1)
SREMAC VOJKA – POLET NOVI KARLOVCI (1-0)
(Redakcija)