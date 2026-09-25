U ponedeljak akcija davanja krvi

Iz Crvenog krsta Šid pozivaju sve zdrave sugrađane uzrasta od 18 do 65 godina da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja će se održati u ponedeljak, 28. septembra, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici Cara Lazara 10, od 9 do 12 časova. Jedna donacija može pomoći u spasavanju više života, a dobrovoljno davanje krvi predstavlja važan čin humanosti i solidarnosti.iz Crvenog krsta Šid apeluju na građane da se odazovu pozivu i svojim učešćem doprinesu obezbeđivanju neophodnih zaliha krvi.