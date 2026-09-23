Akcije davanja krvi u Moroviću i Šidu

Na akciji dobrovoljnog davanja krvi, održanoj u Zdravstvenoj stanici u Moroviću, u ponedeljak, odazvalo se 37 davalaca, među kojima su bile i četiri žene. Iz Crvenog krsta Šid pozivaju sve zdrave sugrađane uzrasta od 18 do 65 godina da se odazovu i drugoj akciji, koja je u ponedeljak, 28. septembra, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici Cara Lazara 10, takođe od 9 do 12 časova. Jedna donacija može pomoći u spasavanju više života, a dobrovoljno davanje krvi predstavlja važan čin humanosti i solidarnosti. Iz Crvenog krsta Šid apeluju na građane da se odazovu pozivu i svojim učešćem doprinesu obezbeđivanju neophodnih zaliha krvi.