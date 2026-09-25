RIK održao 29. sednicu

preuzeta fotografija

Republička izborna komisija održala je 24. septembra 29. sednicu, na kojoj su usvojene izmene uputstva o uređenju biračkih mesta, kao i obrasci za utvrđivanje rezultata glasanja i primopredaju izbornog materijala za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. RIK je konstatovao i povlačenje izborne liste „Izbor naroda – Miroslav Miki Aleksić – Miloš Parandilović – Aleksandar Jovanović Ćuta” sa izbora za narodne poslanike. Komisija je odlučivala i o prigovorima birača, kao i o promenama u lokalnim izbornim komisijama, uključujući razrešenja, prestanke funkcija i nova imenovanja. Sednicom je predsedavao Vladimir Dimitrijević.