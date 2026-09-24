RIK održao dve sednice

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Republička izborna komisija održala je 23. septembra 27. i 28. sednicu. Na 27. sednici usvojeni su obrasci za podnošenje izbornih lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i rokovnik za sprovođenje izbornih radnji za neposredne izbore zakazane za 8. novembar 2026. godine. Na 28. sednici razmatrana je izborna lista „Bogoljub Karić – Pokret SNAGA SRBIJE – BK”. RIK je odlučio da od nadležnih overitelja zatraži proveru izvršenih overa izjava birača koji su svojim potpisima podržali ovu listu, kako bi se proverila validnost dostavljenih overa. Sednicama su predsedavali zamenik predsednika RIK-a Marko Janković i predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.