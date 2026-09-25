Bogat program za Dečiju nedelju u Inđiji

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Kulturni centar Inđija i Opština Inđija pripremili su bogat program povodom Dečije nedelje, koja će biti održana od 6. do 9. oktobra. Najmlađe očekuju predstave, izložbe i muzički program. Na programu su predstave „Balerina i klovn u ekološkom cirkusu” i „Iskra”, kao i „Dečija muzička čarolija”. U Galeriji Kuće Vojnovića biće postavljena izložba „Veliki format, velika umetnost: Čuvar galerije iz mašte”. Program je osmišljen tako da deci kroz umetnost, muziku i pozorište pruži priliku za druženje i kreativno stvaralaštvo.