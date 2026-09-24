Dani meda u Inđiji

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Gradsko šetalište u Inđiji , 25. i 26. septembra, biće u znaku meda i pčelinjih proizvoda. Manifestacija „Dani meda” okupiće pčelare i ljubitelje kvalitetnih domaćih proizvoda. Posetioci će od 8 do 19 časova moći da pogledaju i kupe različite vrste meda i druge proizvode iz pčelarske ponude, ali i da razgovaraju sa proizvođačima i saznaju više o značaju pčelarstva. Organizatori pozivaju građane da posete „Dane meda” i podrže domaće pčelare, uz priliku da uživaju u tradicionalnim proizvodima i bogatoj ponudi na gradskom šetalištu.