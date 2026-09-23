Počela isplata 6.000 dinara

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Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor. Danas je na rasporedu isplata za prvih milion prijavljenih građana. Sutra će novac biti uplaćen za još 500.000, dok će u petak biti isplaćeno preostalih 249.066 građana. Ukupno se za ovu novčanu naknadu prijavilo 1.749.066 punoletnih građana, a isplata će biti završena do 25. septembra. Na pojedinim mestima zabeležene su gužve i redovi građana koji žele da podignu novac, ali nadležni apeluju na strpljenje. Nema potrebe da svi građani odlaze istovremeno, jer se isplata odvija po utvrđenom rasporedu tokom tri dana. Građani koji danas nisu dobili novac trebalo bi da sačekaju svoj termin, a status uplate mogu proveriti preko portala Uprave za trezor.