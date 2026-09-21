SMOTRA LIKOVNOG STVARALAŠTVA

preuzeta fotografija

Ustanova za negovanje kulture „Srem” organizuje 23. Smotru likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica. Prijem radova počinje danas i traje do 1. oktobra, a autori mogu da prijave najviše dva rada iz oblasti slikarstva, vajarstva, grafike, fotografije, primenjene umetnosti i drugih likovnih izraza. Radovi se predaju radnim danima, od 7 : 30 do 13 časova, u prostorijama Ustanove u Starom Šoru 92. Jedan od prijavljenih radova automatski prolazi selekciju, a uslov je da nije stariji od dve godine i da ranije nije učestvovao na smotri. Izložba će biti otvorena 5. oktobra u 16 časova u Carskoj palati.