Završena kupališna sezona u Sremskoj Mitrovici

Kupališna sezona na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici završena je , a tokom letnjih meseci ovu popularnu lokaciju posetilo je veliko broj građana i gostiju.

Tokom cele sezone o uređenosti i čistoći plaže brinule su ekipe JKP „Komunalije”, dok su za bezbednost kupača bili angažovani spasioci. Na gradskoj plaži prisutna je bila i medicinska ekipa, koja je bila na raspolaganju posetiocima u slučaju potrebe za pružanjem prve pomoći.

Veliki broj kupača i svakodnevna posećenost potvrdili su da je gradska plaža i ovog leta bila jedno od najposećenijih mesta za odmor i osveženje u Sremskoj Mitrovici.