Šest slučajeva sumnje na groznicu Zapadnog Nila u Sremu

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Prema podacima epidemiološkog nadzora, na teritoriji Sremskog okruga, zaključno sa 18. septembrom, registrovano je ukupno šest slučajeva sumnje na groznicu Zapadnog Nila. Iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica navode da je, nakon laboratorijskih ispitivanja, pet slučajeva odbačeno, dok je testiranje jednog slučaja još uvek u toku. Stručnjaci podsećaju da je važno obratiti pažnju na zdravstveno stanje nakon uboda komarca. Ukoliko se pojave simptomi poput povišene temperature, glavobolje, bolova u mišićima i zglobovima, ili izraženog umora, potrebno je javiti se lekaru.