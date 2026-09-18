12,4 miliona dinara za poljoprivrednike

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Opština Inđija raspisala je Javni poziv za dodelu podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u 2026. godini. Za ovu meru opredeljeno je 12,4 miliona dinara, dok maksimalni iznos podsticaja po jednom zahtevu iznosi 150.000 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa goveda, ovaca i koza, opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka, kao i mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka. Pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, uz uslov da se poljoprivredna proizvodnja odvija na teritoriji opštine Inđija.