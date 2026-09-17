Još četiri dana za prijavu

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Građani koji još nisu podneli prijavu za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara imaju još četiri dana da to učine. Rok za prijavljivanje ističe 21. septembra, a zahtev se podnosi elektronski preko portala Uprave za trezor. Pravo na naknadu imaju punoletni državljani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove, dok pojedine kategorije građana novac dobijaju automatski i ne moraju ponovo da se prijavljuju. Isplata građanima koji se prijave predviđena je nakon isteka roka za prijavljivanje, a građanima se savetuje da podatke unose isključivo na zvaničnom portalu Uprave za trezor.