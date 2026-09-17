Još četiri dana za prijavu

Građani koji još nisu podneli prijavu za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara imaju još četiri dana da to učine. Rok za prijavljivanje ističe 21. septembra, a zahtev se podnosi elektronski preko portala Uprave za trezor. Pravo na naknadu imaju punoletni državljani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove, dok pojedine kategorije građana novac dobijaju automatski i ne moraju ponovo da se prijavljuju. Isplata građanima koji se prijave predviđena je nakon isteka roka za prijavljivanje, a građanima se savetuje da podatke unose isključivo na zvaničnom portalu Uprave za trezor.