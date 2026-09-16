Obustava saobraćaja u ulici Petra Preradovića

Preduzeće za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put” d.o.o., kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da novi radovi na ulici Petra Preradovića, a sve u skladu sa dinamičkim planom, zahtevaju potpunu obustavu saobraćaja u ulici Petra Preradovića prema FAZI 2.

Za saobraćaj se zatvara ulica Petra Preradovića u celoj dužini, kao i raskrsnice sa ulicama Tarasa Ševčenka i Kralja Aleksandra Karađorđevića.

Teretni saobraćaj će se, u ovoj FAZI 2, odvijati gradskim bulevarom, odnosno ulicama Bulevar Konstantina Velikog, Stari Šor, Arsenija Čarnojevića i Palanka, uz prisustvo i kontrolu teretnog saobraćaja od strane saobraćajne policije.

Teretni saobraćaj se preusmerava na raskrsnici Bulevara Konstantina Velikog i ulice Milice Stojadinović, kao i na raskrsnici ulica Palanka i Kralja Aleksandra Karađorđevića u Sremskoj Mitrovici.

Planirano je da predmetna izmena režima saobraćaja (kompletna FAZA 2) bude na snazi u periodu od 16.09.2026. do 17.10.2026. godine.

Zatvaranje ove deonice podrazumeva potpuno zatvaranje ulice Petra Preradovića za saobraćaj, dok će se saobraćaj odvijati alternativnim pravcima.