Izmenjen režim saobraćaja u Sredu

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Gradska uprava za E-poslove i urbanu mobilnost Grada Sremska Mitrovica – Savet za bezbednost u saobraćaju i Preduzeće za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put” d.o.o. Sremska Mitrovica obaveštavaju građane da će u sredu, 16. septembra 2026. godine, od 8 do 16 časova, doći do privremene izmene režima saobraćaja u Ulici kralja Petra I. Zbog održavanja manifestacije „Nedelja urbane mobilnosti”, za saobraćaj će biti zatvorena Ulica kralja Petra I, od raskrsnice sa Ulicom Svetog Dimitrija do raskrsnice sa izlazom iz opštinskog parkinga. Saobraćaj će se preusmeravati na alternativne pravce: – na Ulicu Masarikova i deo Ulice kralja Petra I, od opštinskog parkinga ka Ulici Stari šor, prema zgradi Uprave za trezor – bivša SDK.

Novi privremeni režim saobraćaja podrazumeva potpuno zatvaranje južnog dela Ulice kralja Petra I, kao i mogućnost samo izlaska sa opštinskog parkinga vozila na Ulicu Stari šor. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju izmenjenom režimu saobraćaja.