Hitna pomoć privremeno premeštena

Vesti Inđija | September 16, 2026

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Služba hitne medicinske pomoći u Inđiji privremeno je premeštena u prostor nekadašnje kovid ambulante. Važno je da građani, posebno pacijenti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, znaju da se služba trenutno nalazi na ovoj lokaciji, kako bi u slučaju potrebe mogli što brže da dođu do zdravstvene zaštite. Premeštanje je privremenog karaktera, a građani će o povratku Hitne pomoći na prvobitnu lokaciju biti obavešteni. Najavljeni radovi obuhvataju i prostor urgentnog prijema Hitne službe u Inđiji.

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