BMW Show Inđija okupio ljubitelje automobila

U Inđiji je održan drugi po redu BMW Show, koji je na parkingu kod Sportske hale okupio brojne ljubitelje bavarskog proizvođača automobila. Skup je održan u organizaciji BMW Club IN, a pored učesnika iz Inđije i okolnih mesta, pristigli su i automobili iz drugih krajeva. Posetioci su mogli da vide pažljivo uređene primerke različitih generacija , od oldtajmera do novijih modela i sportskih verzija. Posebnost ovogodišnjeg okupljanja bio je i humanitarni karakter, pa je ljubav prema automobilima spojena sa željom da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Uz atraktivne automobile, dan je protekao u druženju, razmeni iskustava i dobroj atmosferi među učesnicima i posetiocima.