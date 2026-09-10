Podela zastava u Sremskoj Mitrovici (Video)

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Sremska Mitrovica postala je prvi grad u Srbiji koji je pokrenuo sveobuhvatnu akciju podele državnih zastava svim domaćinstvima. Gradonačelnik Branislav Nedimović obratio se sugrađanima putem društvenih mreža povodom ove inicijative , čiji je cilj da 15. septembra, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, čitav grad bude u bojama srpske trobojke. Podrška građana i terenski rad volontera već daju vidljive rezultate širom grada i prigradskih naselja, a svi zainteresovani svoju zastavu mogu preuzeti u prostorijama mesnih zajednica, Turističkom informacijskom centru, kao i na označenim punktovima u gradu.