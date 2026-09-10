Deo grada sutra bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u petak, 11. septembra 2026. godine, u vremenu od 8,30 do 14,30 sati, doći će do prekida vodosnabdevanja u sledećim ulicama u gradu: Petra Preradovića, Draginje Nikšić, Rusinskoj, Ravaničkoj, Lukijana Mušickog, Vladimira Matijevića, Jovana Dučića i Josifa Rajačića sa okolnim ulicama ( prva faza naselja Blok B ).

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Potrošačima u ovom delu grada zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

(PR služba JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica)