Hitna intervencija – deo centra grada bez vode do 17 sati

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U toku je hitna intervencija na vodovodnoj mreži, zbog koje su bez vode ostali potrošači u delu Trga Svetog Stefana, na Žitnom i Solarskom trgu, kao i u ulicama Ribarske obale, Zanatlijskoj i Muzejskoj. Ekipa JKP „Vodovod“ je na terenu i radi na sanaciji kvara. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje oko 17 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

(PR služba JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica)