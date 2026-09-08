Teretnjaci na Batrovcima i Šidu čekaju četiri sata

Teretna vozila na graničnim prelazima Šid i Batrovci jutros čekaju oko četiri sata na izlaz iz Srbije, prema informacijama Uprave granične policije. Velike gužve i višesatna zadržavanja mogu dodatno usporiti transport i produžiti vreme putovanja ka Hrvatskoj. Vozačima teretnih vozila savetuje se da, ukoliko su u mogućnosti, planiraju put uzimajući u obzir trenutna zadržavanja na ovim prelazima. Na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja, pa se saobraćaj za putnička vozila odvija bez dužeg čekanja.