Teretnjaci na Batrovcima i Šidu čekaju četiri sata

Vesti Šid | September 8, 2026

Teretna vozila na graničnim prelazima Šid i Batrovci jutros čekaju oko četiri sata na izlaz iz Srbije, prema informacijama Uprave granične policije. Velike gužve i višesatna zadržavanja mogu dodatno usporiti transport i produžiti vreme putovanja ka Hrvatskoj. Vozačima teretnih vozila savetuje se da, ukoliko su u mogućnosti, planiraju put uzimajući u obzir trenutna zadržavanja na ovim prelazima. Na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja, pa se saobraćaj za putnička vozila odvija bez dužeg čekanja.

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