Sezona alergije: cvetanje ambrozije

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Mitrovčani osetljivi na ambroziju ovih dana se suočavaju sa najizraženijim tegobama u godini. Podaci državne mreže za monitoring potvrđuju da su na lokalnoj mernoj stanici zabeležene izuzetno visoke koncentracije polena, dok se osetnije olakšanje i mirnije disanje očekuju tek od druge polovine septembra. Višegodišnja merenja Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je upravo početak septembra sam vrhunac cvetanja ovog korova. Stručnjaci savetuju da se tokom toplih i vetrovitih sati boravak napolju svede na minimum. Po povratku u dom, korisno je promeniti odeću, oprati kosu i prebrisati naočare, ali i obratiti pažnju na kućne ljubimce koji na dlaci unose polen. Građanima sa jačim simptomima preporučuje se konsultacija sa lekarom radi odgovarajuće terapije.