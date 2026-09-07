Povećanje plata i penzija biće saopšteno 11. septembra

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Koliko će biti povećane plate i penzije u narednom periodu, trebalo bi da bude poznato 11. septembra. To je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Zapadnobačkom okrugu, navodeći da će tog datuma biti saopštena konkretna visina povećanja. Tačan procenat uvećanja za sada nije poznat, kao ni datum od kojeg će povećane plate i penzije biti isplaćivane. Kada je reč o penzionerima, Vučić je najavio dodatna primanja tokom septembra. Pored redovne penzije, 14. septembra trebalo bi da bude isplaćena pomoć od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.