Sećanje na stradale meštane u Jameni

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Polaganjem venaca u reku Savu, liturgijom u seoskom hramu i komemorativnim skupom kod Spomenika žrtvama NOR-a u centru sela, u Jameni je dostojanstveno obeležena 84. godišnjica odvođenja meštana u logor Jasenovac. U organizaciji SUBNOR-a opštine Šid i Mesne zajednice Jamena, okupljeni građani, predstavnici lokalne samouprave i potomci žrtava odali su počast stradalim meštanima i prisetili se jednog od najtragičnijih događaja u istoriji ovog sremskog kraja. Program je započeo simboličnim spuštanjem venaca i cveća u reku Savu, čime je odat poseban pomen svima čiji su se životi tragično ugasili van rodnog kraja. Nakon toga, u seoskom hramu služena je liturgija i pomen za pokoj duša nevino stradalih meštana. Centralni deo obeležavanja održan je u centru sela, gde su kraj Spomenika žrtvama NOR-a položeni venci i poslata jasna poruka o važnosti očuvanja kulture sećanja.