Održan 34. Sabor vojvode Stojana Čupića

U Salašu Noćajskom održan je 34. Sabor vojvode Stojana Čupića – Zmaja od Noćaja, manifestacija koja čuva sećanje na slavnog ustanika i neguje narodnu tradiciju Mačve. Centralni deo programa obeležilo je nadmetanje osnovaca za titulu „Mali vojvoda”, gde su se dečaci od petog do osmog razreda takmičili u tradicionalnim narodnim disciplinama – skoku udalj iz mesta, bacanju kamena s ramena, nadvlačenju klinom, konopcem i na gredi. Dok je lokalno udruženje žena obogatilo manifestaciju izložbom domaćih kolača i ručnih radova .

Kristina Bojić