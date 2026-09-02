Ulaganje u seoske škole (Video)

Da se u seoskim sredinama povećava broj dece, potvrđuje i primer u Vitojevacima , gde je ove godine u prvi razred krenulo 11 učenika, dok predškolski program pohađa još 14 mališana. Prema rečima predsednika Opštine Ruma Dušana Ljubišića, upravo ovaj podatak pokazuje da selo živi i razvija se, a naredne godine očekuje se još veći broj prvaka. Lokalna samouprava, kako je istakao, nastavlja da ulaže u seoske škole i vrtiće, s ciljem da deca u selima imaju jednake uslove za obrazovanje kao i njihovi vršnjaci u gradu. Podrška porodicama pruža se i kroz besplatne udžbenike, koje Opština Ruma sedmu godinu zaredom obezbeđuje za sve osnovce u 11 osnovnih škola.