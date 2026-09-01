Poseban prevoz za rumske srednjoškolce (Video)

Vesti Ruma | September 1, 2026

Učenici iz Rume koji pohađaju srednje škole u Sremskoj Mitrovici od 1. septembra imaće organizovan poseban linijski prevoz. Nova linija namenjena je isključivo srednjoškolcima, a tokom septembra prevoz će biti besplatan. Za 155 učenika biće organizovano devet polazaka, usklađenih sa rasporedom nastave, dok će se tokom prvog meseca pratiti funkcionisanje nove linije i po potrebi prilagođavati satnica. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti učenika, a vozila će biti posebno obeležena i opremljena sigurnosnim pojasima .

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