Stručni skup posvećen scenskom obrazovanju

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Kulturni centar „Pećinci” biće 2. i 3. oktobra domaćin stručnog skupa – simpozijuma „Scensko obrazovanje i vaspitanje – dramska kultura”, koji organizuju Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Kulturni centar „Pećinci”. Dvodnevni program, koji će biti održan od 10 do 18 časova, okupiće stručnjake iz oblasti dramskog i scenskog stvaralaštva. Učesnici će imati priliku da unaprede znanja i praktične veštine kroz teme poput dramskog stvaralaštva, režije, neverbalnog scenskog izraza, lutkarstva, kulture govora i vokalne tehnike. Skup je namenjen članovima i rukovodiocima amaterskih pozorišta, prosvetnim radnicima, dramskim pedagozima, glumcima, rediteljima i studentima, ali i svim zainteresovanima za scensko stvaralaštvo. Prijave traju od 1. do 30. septembra, a broj mesta ograničen je na 30 učesnika. Kotizacija iznosi 5.000 dinara, a učesnici će po završetku dobiti sertifikat.