Završnica Pećinačkog kulturnog leta u Kupinovu

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Kupinovo će u subotu, 12. septembra, biti domaćin završnog programa ovogodišnjeg 12. „Pećinačkog kulturnog leta”. U dvorištu Etno kuće „Putnik”, sa početkom u 20.30 časova, biće održan koncert najlepših pop-rok pesama u izvođenju Marka Mickovića Micka. Nakon programa održanih u Pećincima i Šimanovcima, tradicionalna manifestacija stiže u Kupinovo, gde će publika imati priliku da u ambijentu letnje večeri uživa u poznatim melodijama domaće pop i rok muzike. „Pećinačko kulturno leto” već dvanaest godina okuplja publiku širom opštine Pećinci kroz različite muzičke, kulturne i zabavne sadržaje. Ovogodišnja manifestacija organizovana je u tri najveća naselja opštine, Pećincima, Šimanovcima i Kupinovu. Završni koncert biće prilika za druženje i uživanje u muzici, a organizatori pozivaju meštane Kupinova, cele opštine Pećinci i goste iz okolnih mesta da im se pridruže. Organizatori programa su Kulturni centar „Pećinci” i Savet Mesne zajednice Kupinovo, dok je generalni pokrovitelj opština Pećinci, saopštili su iz Kulturnog centra „Pećinci”.