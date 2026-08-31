Nova pozorišna sezona

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Nova pozorišna sezona u Sremskoj Mitrovici počinje u znaku istorijske tematike. Monodrama „Kraljev put” biće izvedena u nedelju, 6. septembra, od 20 časova na sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović”.

Predstava, koja govori o burnom životu poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II Karađorđevića, simbolično će biti izvedena na dan njegovog rođenja. U ulozi kralja Petra II nastupa Vladimir Balašćak, dok režiju potpisuje Lilijana Ivanović.

Prodaja ulaznica počinje danas, 31. avgusta, a cene se kreću od 200 do 600 dinara, uz posebne popuste za grupe i povlašćene kategorije publike.