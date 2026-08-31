Mitrovački “Бrioni” za beg od vrućina

Kako bi iskoristili sunčane dane do kraja kupališne sezone, Gradska plaža u Sremskoj Mitrovici idealno je mesto za odmor i osveženje. Osim uživanja pored reke Save, posetiocima su na raspolaganju sadržaji za sve generacije – dečji mobilijar i teretana na otvorenom. Na plaži se nalaze ležaljke, tuševi, kao i kafići, dok o urednosti i čistoći prostora redovno brine JKP „Komunalije”. Bezbednost kupača dodatno je obezbeđena prisustvom spasilačke ekipe i lekara, dok se kvalitet vode na Gradskoj plaži proverava svake nedelje. Radno vreme kupališta je svakog dana od 10 do 20 časova, pa je pred nama još prilika da se iskoriste topli i sunčani dani i uživa na jednoj od omiljenih lokacija u gradu.