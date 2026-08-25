Vodosnabdevanje u Sremskoj Mitrovici stabilno

Vodosnabdevanje na teritoriji grada Sremska Mitrovica odvija se kontinuirano, iako se nalazimo na vrhuncu još jednog toplotnog talasa koji očekivano uslovljava višestruko veću potrošnju vode. Sistem funkcioniše normalno, svi kapaciteti JKP Vodovod Sremska Mitrovica su u funkciji redovnog i stabilnog snabdevanja vodom. U saradnji sa potrošačima kojima smo uputili apel za racionalnom potrošnjom, uspešno odolevamo izazovu vremena i velikih potreba za vodom. Kada je reč o centralnom sistemu vodosnabdevanja, trenutne potrebe korisnika uspešno podmirujemo sa oko 70% maksimalnog kapaciteta sistema. Kada je reč o lokalnim sistemima vodosnabdevanja koji imaju ograničenu količinu vode na raspolaganju, 24 sata dnevno pratimo izdašnost lokalnih bunara i nivoe rezervoarskih prostora. Kada je neophodno, rezervoare dopunjavamo uz pomoć cisterni, kako bismo obezbedili kontinuitet i uredno vodosnabdevanje stanovništva.