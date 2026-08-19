Sava bezbedna za kupanje

Analiza vode reke Save na području Sremske Mitrovice pokazala je da voda na ispitivanim lokacijama odgovara propisanim zahtevima. Uzorci su uzeti 12. avgusta na tri lokacije: Maloj plaži, početku plaže i kod „ Dispanzera “, a ispitivanje je završeno 17. avgusta. Analizu je uradio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Iz JKP „Komunalije” Sremska Mitrovica podsećaju građane da se tokom kupanja pridržavaju preporuka za bezbedan boravak u vodi. Savetuje se izbegavanje ronjenja, skakanja i prskanja, kao i obavezno tuširanje čistom vodom nakon izlaska iz reke. Poseban oprez preporučuje se roditeljima prilikom kupanja male dece. Građanima se takođe savetuje da se ne kupaju dva do tri dana nakon jakih kiša i oluja i da poštuju pravila ponašanja na Gradskoj plaži.