Privremeno zatvaranje ulica zbog Scena festa

Zbog održavanja Scena festa u Inđiji, od 19. do 24. avgusta doći će do privremene izmene režima saobraćaja u pojedinim delovima grada. Za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Jug Bogdana, na delu od Mitrovdanske do Ulice Vojvode Stepe, kao i Ulica Dušana Jerkovića, na delu od Ulice maršala Birjuzova do Ulice Vojvode Stepe. Privremena obustava saobraćaja uvedena je kako bi se omogućilo nesmetano održavanje festivalskog programa, bezbedno kretanje posetilaca i organizacija svih pratećih sadržaja. Tokom trajanja manifestacije učesnici u saobraćaju se mole da koriste alternativne pravce i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Građanima koji žive u navedenim ulicama biće omogućen pristup njihovim stanovima uz poštovanje privremene regulacije saobraćaja.