Dunav i dalje na istorijski niskom vodostaju

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Vodostaj Dunava i dalje je na izuzetno niskom nivou, iako je poslednjih dana zabeležen blagi porast. Nakon što je početkom avgusta oboren istorijski minimum, nivo reke ostaje znatno ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine, a posledice se i dalje osećaju duž celog toka kroz Srbiju.

Nizak vodostaj otežava plovidbu, utiče na rad hidroelektrana i menja izgled obale, dok su na pojedinim deonicama izronili peščani sprudovi i olupine nekada potonulih brodova. Stručnjaci upozoravaju da bi, zbog nastavka sušnog perioda i visokih temperatura, oporavak vodostaja mogao da potraje.