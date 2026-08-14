Asfaltiran parking kod Barice

U Inđiji su završeni radovi na asfaltiranju parking prostora, pristupnih saobraćajnica i trotoara kod Barice, čime je dodatno unapređen jedan od najposećenijih rekreativnih prostora u gradu. Novo uređeni parking i pristupni putevi omogućiće lakši i bezbedniji prilaz posetiocima, dok će uređeni trotoari doprineti sigurnijem kretanju pešaka. Ovi radovi predstavljaju nastavak uređenja prostora oko Barice, gde su u prethodnom periodu izgrađeni novi mostić, dečje igralište i drugi sadržaji namenjeni građanima. Lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjima u javnu infrastrukturu, sa ciljem da prostor oko Barice postane još funkcionalnije i uređenije mesto za odmor, rekreaciju i boravak.