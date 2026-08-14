Startuje Sremska liga u fudbalu (Video)

U vikendu ispred nas startuje nova sezona Sremske lige u fudbalu. Ova liga se sastoji od 16 klubova. Jesenji deo lige počinje utakmicama 1. kola koji se igraju 15. i 16. avgusta, a završava se mečevima koji su na programu 21. i 22. novembra. Raspored 1. kola je sledeći:
1. MAJ RUMA – RADNIČKI 1910 ŠID
POLET NIKINCI – KAMENI AŠANJA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PARTIZAN VITOJEVCI
JEDINSTVO RUMA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – NAPREDAK POPINCI
SLOGA MARADIK – BORAC 1925 MARTINCI
LJUKOVO – POLET NOVI KARLOVCI
ČSK ČORTANOVCI 1939 – SREMAC VOJKA
(Redakcija)