Veče narodne muzike u Šimanovcima

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U okviru manifestacije 12. Pećinačko kulturno leto, ljubitelje narodne muzike očekuje još jedno lepo letnje veče. Na letnjoj sceni u parku u Šimanovcima, 15. avgusta od 20.30 časova, koncert će održati Zoran Stanković Kiza koji će publici prirediti izbor najlepših narodnih pesama.Organizatori pozivaju sve građane da provedu prijatno letnje veče uz dobru muziku i druženje na otvorenom. Program organizuju Kulturni centar Pećinci i Mesna zajednica Šimanovci, u okviru bogatog sadržaja ovogodišnjeg Pećinačkog kulturnog leta.