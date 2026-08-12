Vinski park i ovog avgusta (Video)

Leto u Sremskoj Mitrovici ni ove godine ne prolazi bez brojnih manifestacija i sadržaja za sve generacije. Dok je „Leto na Savi” i dalje u toku i na Gradskoj plaži donosi sportske, kulturne i zabavne programe, Mitrovčane do kraja avgusta očekuje još nekoliko velikih događaja. Posebnu pažnju i ove godine privlači „Vinski park”, koji će u Gradskom parku okupiti brojne vinarije, ljubitelje vina i dobre gastronomije . Više o svemu ovome govorila je Radmila Levajac, turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica.