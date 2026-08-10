Mitrovica trčala za retke

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U Sremskoj Mitrovici održan je prvi Noćni polumaraton i trka na sedam kilometara, koji su okupili više od 850 učesnika. Manifestacija je bila humanitarnog karaktera, a trčalo se za podršku osobama koje žive sa retkim bolestima. Trke su startovale sa Gradske plaže, dok su učesnike duž trase bodrili građani. Manifestacija je spojila sport, zdrave životne navike i humanost, uz poruku podrške osobama koje žive sa retkim bolestima. Organizatori najavljuju da je cilj da ova sportska manifestacija postane tradicionalna i da svake godine okupi još veći broj učesnika.