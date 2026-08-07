Više od 500 trkača stiže u Mitrovicu

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U Sremskoj Mitrovici će u subotu, 8. avgusta, biti održan prvi humanitarni noćni polumaraton „Sirmijum 21/7″, koji će okupiti više od 500 trkača iz Srbije i regiona. Program počinje u 20 časova, kada će istovremeno startovati trke na 21 i sedam kilometara. Manifestacija je posvećena pružanju podrške osobama koje žive sa retkim bolestima i njihovim porodicama. Po završetku trka, organizovano je druženje učesnika na Mitrovačkoj plaži, dok su građani pozvani da duž trase podrže trkače i, ukoliko su u mogućnosti, ponude im vodu, voće ili drugo osveženje.