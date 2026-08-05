Zakazana 21. sednica Skupštine Opštine Inđija

Predsednik Skupštine opštine Inđija , Đorđe Dimić, sazvao je 21. sednicu lokalnog parlamenta, koja će biti održana u četvrtak, 6. avgusta, sa početkom u 10 časova u skupštinskoj sali zgrade Opštine Inđija.

Na dnevnom redu nalazi se 35 tačaka, a među najvažnijima su rebalans budžeta opštine za 2026. godinu, izrada Plana detaljne regulacije za blok 70 u Inđiji, donošenje odluke o izradi teritorijalne strategije urbanog područja, kao i razmatranje izveštaja o poslovanju javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu.

Odbornici će odlučivati i o izmenama programa poslovanja i finansijskih planova javnih preduzeća, ustanova i mesnih zajednica, dok je poslednja tačka dnevnog reda rezervisana za odbornička pitanja i inicijative.