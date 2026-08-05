Regresiranje troškova prevoza učenika

Opština Pećinci raspisala je Javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu. Pravo na regresiranje troškova prevoza po ovom javnom pozivu mogu ostvariti redovni učenici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Pećinci, koji pohađaju srednju školu na teritoriji pećinačke opštine, kao i učenici koji pohađaju redovnu nastavu van teritorije pećinačke opštine i koji svakodnevno putuju do škole za vreme trajanja školske godine. Kako piše na sajtu O. Pećinci, rok za podnošenje zahteva je 24. avgust, a nepotpuni i neblagovremeni zahtevi se neće uzimati u razmatranje.